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Лига чемпионов: итальянский топ-клуб выстоял в сложнейшем матче против "Ливерпуля"

среда, 27 ноября 2019, 23:55
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В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" принимал на своем поле итальянский "Наполи". Встреча завершилась со счетом 1:1.

Англичане доминировали на протяжении всего матча, но уже в середине первого тайма они пропустили после точного удара Мертенса.

Сравнять счет хозяева поля смогли в середине второй половины, когда точным ударом после подачи с углового отметился Ловрен.

Перед последним туром "Ливерпуль" лидирует в группе с десятью баллами, в то время как у "Наполи" на одно очко меньше. Третьим с семью очками идет "Зальцбург", который также имеет шансы на выход из группы.

Ливерпуль - Наполи 1:1

Голы: Ловрен , 65 - Мертенс, 21

Ливерпуль: Алиссон - Гомес (Окслейд-Чемберлен, 57), Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо (Вейналдум, 19), Милнер (Александер-Арнольд, 78) - Салах, Фирмино, Мане

Наполи: Мерет - Максимович, Манолас, Кулибали, Мариу Руи - Ди Лоренцо, Аллан, Зьелински (Юнес, 85), Руис - Мертенс (Элмас, 81), Лосано (Льоренте, 72)

Предупреждения: Робертсон - Кулибали, Аллан

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