Скромно, но со вкусом: "Ювентус" продлил победную серию в Лиге чемпионов

Туринский "Ювентус" на своем поле принимал испанский "Атлетико" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась победой итальянцев со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Пауло Дибала под занавес первого тайма.

Победа гарантировала "Ювентусу" первое место в своем квартете. После пяти матчей в активе "Ювентуса" 13 баллов, в то время как испанцы набрали 7 очков. На третьем месте идет "Байер", который имеет шесть баллов, а на дне турнирной таблицы оказался московский "Локомотив" с тремя баллами.

В текущем розыгрыше Лиге чемпионов итальянский гранд не потерпел ни единого поражения.

Ювентус - Атлетико 1:0

Гол: Дибала, 45+2

Ювентус: Щесны - Данило, де Лигт, Бонуччи, Де Шильо - Бентанкур (Хедира, 86), Пьянич, Матюиди - Рэмси (Бернардески, 63) - Дибала (Игуаин, 76), Криштиану Роналду.

Атлетико: Облак - Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Ренан Лоди (Лемар, 64) - Сауль, Эррера (Корреа, 60), Партей, Коке - Мората, Витоло (Жоау Фелиш, 53).

Предупреждения: Бентанкур - Эрмосо, Лоди, Мората, Эррера.