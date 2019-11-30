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Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция смешанной эстафеты в Остерсунде

суббота, 30 ноября 2019, 11:40
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В субботу, 30 ноября, в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону, который стартует в шведском Остерсунде, пройдет смешанная эстафетная гонка.

Смотрите на "Апострофе" видео онлайн трансляцию смешанной эстафеты в Холменколлене.

Начало гонки - в 16:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала смешанной эстафеты.

За сборную Украины в гонке выступят Вита Семеренко, Дарья Блашко, Артем Прима и Тарас Лесюк. Всего будет стартовать 25 команд. Фавориты выступят в следующих составах: Норвегия - Тандревольд, Экхофф, Т. Бе, Й. Бе; Австрия - Швайгер, Иннерхофер, Лайтнер, Ландертингер; Италия - Виттоцци, Вирер, Хофер, Виндиш; Франция - Эмонье, Бескон, Фийон-Майе, Фуркад; Швеция - Перссон, Брурссон, Нелин, Понсилома; Германия - Хорхлер, Херрманн, Шемпп, Долль; Россия - Юрлова, Миронова, Малышко, Логинов; Чехия - Пушкарчикова, Давидова, Моравец, Крчмарж.

Ранее "Апостроф" также сообщал, что тренерский штаб сборной Украины по биатлону объявил состав команды на первый этап Кубка мира.

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