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Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция супермикста в Остерсунде

суббота, 30 ноября 2019, 10:54
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В субботу, 30 ноября, в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону, который стартует в шведском Остерсунде, пройдет одиночная эстафетная гонка.

Смотрите на "Апострофе" видео онлайн трансляцию супермикста в Холменколлене.

Начало гонки - в 14:10.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала супермикста.

За сборную Украины в гонке выступят Анастасия Меркушина и Артем Терещенко. Всего будет стартовать 26 команд. Фавориты выступят в следующих составах: Норвегия - Ройселанд, Кристиансен; Австрия - Хаузер, Ю. Эберхард; Италия - Санфилиппо, Бормолини; Франция - Симон, Дестье; Швеция - Эберг, Самуэльссон; Германия - Пройс, Лессер; Россия - Воронина, Елисеев.

Ранее "Апостроф" также сообщал, что тренерский штаб сборной Украины по биатлону объявил состав команды на первый этап Кубка мира.

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