Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского спринта в Остерсунде

В воскресенье, 1 декабря, в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону, который стартовал в шведском Остерсунде, пройдет мужская спринтерская гонка.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужского спринта в Остерсунде.

Начало гонки - в 13:30.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала спринта.

За сборную Украины в гонке выступят: Дмитрий Пидручный (18-й стартовый номер), Артем Прима (23), Антон Дудченко (54), Руслан Ткаленко (55), Тарас Лесюк (95).

Главный фаворит гонки норвежец Йоханнес Бе выйдет на гонку 44-м. Следом за ним на трассу убежит француз Мартен Фуркад. Россиянин Александр Логинов будет стартовать 25-м.

Ранее "Апостроф" также сообщал, что тренерский штаб сборной Украины по биатлону объявил состав команды на первый этап Кубка мира.