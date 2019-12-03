Где смотреть мужскую индивидуальную гонку Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В среду, 4 декабря, состоится мужская индивидуальная гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который проходит в шведском Остерсунде.

Начало гонки - в 17:15 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Кроме того, трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1". Также онлайн-видео трансляцию мужской индивидуальной гонки в Остерсунде можно будет посмотреть на "Апострофе".

Состав сборной Украины на гонку, как и других команд, пока не был объявлен.

Напомним, лучшим из украинцев в спринтерской гонке стал Артем Прима, занявший с двумя промахами 35-е место.

Ранее "Апостроф" сообщал, что назван состав сборной Украины на стартовый этап Кубка мира по биатлону.