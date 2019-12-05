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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Российская спортсменка получила жуткие травмы из-за халатности организаторов соревнования: фото и видео

четверг, 05 декабря 2019, 18:20
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Российская гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы в результате падения с высоты 7–8 метров на международном турнире в Риге.

Асонова выполняла упражнение, которое называется "воздушное полотно" и упала из-за того, что подвес гимнастического снаряда был неправильно организован. Девушка уже заканчивала программу, когда во время последнего элемента полотно оборвалось и она упала на маты.

Асонова была срочно госпитализирована. У россиянки диагностированы переломы двух позвонков, повреждение спинного мозга, нарушена работа органов малого таза.

Тренер гимнастки Елена Кустова рассказала, что на турнире не дежурила скорая помощь, а находившаяся в зале медсестра ничем не смогла помочь пострадавшей. По прогнозам врачей, реабилитация спортсменки может занять более года.

Напомним, что 3 декабря в России погибла молодая футболиста. С подробностями ЧП можно ознакомиться здесь.

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