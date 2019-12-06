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Где смотреть мужскую эстафету Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

пятница, 06 декабря 2019, 13:24
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В субботу, 7 декабря, состоится мужская эстафетная гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который проходит в шведском Остерсунде.

Смотрите на "Апострофе" онлайн-видео трансляцию мужской эстафеты.

Начало гонки - в 18:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

Состав сборной Украины на гонку, как и других команд, пока остается неизвестным. Выбор четырех участников эстафеты тренерский штаб нашей команды будет делать из: Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Руслана Ткаленко, Артема Тищенко, Антона Дудченко и Тараса Лесюка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская биатлонистка прокомментировала сенсационный успех на этапе Кубка мира.

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