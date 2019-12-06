"Шахтер" добыл разгромную победу в донецком дерби: видео

Донецкий "Шахтер" в матче 17 тура чемпионата Украины в Харькове принимал "Мариуполь" и добыл разгромную победу со счетом 3:0.

Голами в составе "горняков" отметились Матвиенко, Марлос и Исмаили.

После 17 туров в активе "Шахтера" 47 очков, в то время как у второго место, которое занимает "Динамо", 33 очка и на игру меньше.

Шахтер - Олимпик 3:0

Голы: Матвиенко, 4, Марлос, 77, Исмаили, 90+1

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Алан Патрик (Маркос Антонио, 87), Степаненко -Тете (Марлос, 68), Коваленко (Соломон, 82), Тайсон -

Мораес.

Олимпик: Крынский - Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Клименчук - Завийский (Фабиньо, 63), Цымбалюк, Политыло - Имери, Балашов (Г. Пасич, 72) - Шахаб (Джеффри, 81).

Предупреждения: Тайсон - Ксенз, Политыло.

