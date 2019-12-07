Сборная Украины сыграет против соседей перед Евро-2020

Сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч с национальной командой Польши в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Встреча состоится во вторник, 31 марта, в Хожуве на стадионе "Силезиан".

Напомним, обе сборные вышли на Евро-2020 с первых мест в своих отборочных группах. Поляки опередили Австрию, Северную Македонию, Словению, Израиль и Латвию. В группе с украинцами выступали Португалия, Сербия, Люксембург и Литва.

В финальной части чемпионата Европы 2020 года сборная Польши будет выступать в группе с Испанией, Швецией и победителем стыковых матчей пути B. Соперниками украинской команды будут Нидерланды, Австрия и победитель стыковых матчей путей A или D.

Ранее "Апостроф" сообщал, кто будет транслировать матчи сборной Украины на Евро-2020.