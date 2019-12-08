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Восемь голов: "Карпаты" и "Десна" устроили феерию в матче чемпионата Украины

воскресенье, 08 декабря 2019, 15:56
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В матче 17-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" на выезде разгромила львовские "Карпаты" со счетом 6:2.

Победу черниговскому клубу принесли дубль Калитвинцева и Филиппова, а также голы Имерекова и Хлебаса. В составе "Карпат" отличились Назарина и Бойчук.

Благодаря победе "Десна" вышла на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 33 очка. "Карпаты" с 11-ю очками опустились на 11-ю позицию.

"Карпаты" Львов – "Десна" Чернигов - 2:6 (1:2)

Голы: Назарина (17, с пенальти), Бойчук (64) - Имереков (3), Филиппов (15, с пенальти, 89), Калитвинцев (52, 80), Хлебас (77)

"Карпаты": Кудрик, Веремиенко, Мартинс, Дубинчак, Халль, Назарина, Ди Франко (Лях, 46), Гуцуляк (Деда, 68), Клец, Кучер (Артым, 60), Бойчук.

"Десна": Литовка, Имереков, Гитченко, Фаворов, Калитвинцев, Мостовой, Огиря, Кузик (Картушов, 74), Фаворов, Филиппов, Хлебас.

Предупреждения: Мартинс (14), Фаворов (37), Дубинчак (74).

Удаление: Кудрик (57).

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