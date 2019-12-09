Коломойский угрожал расправой судье на баскетбольном матче своего сына

1 декабря в Днепре состоялся матч баскетбольного чемпионата Украины между "Днепром" и "Киев-Баскет". По окончании поединка олигарх Игорь Коломойский пригрозил расправой главному арбитру Андрею Бабыку.

Об этом сообщает "НВ".

Коломойскому не понравилось, как работал Бабык на матче с участием его сына Григория, который выступает за "Днепр". Победу в матче одержал "Киев-Баскет" со счетом 78:75. После окончания поединка Коломойский вместе с президентом "Днепра" Валерием Кондратьевым и вице-президентом клуба Валерием Гуляевым зашли в судейскую комнату и угрожали Бабыку расправой. Свидетелями произошедшего были еще два арбитра. При этом, охрана держалась в стороне и никак не отреагировала на инцидент.

Бабык написал докладную на имя директора чемпионата Украины по баскетболу Ларисы Шабановой и изложил суть произошедшего.

Федерация баскетбола Украины отреагировала на инцидент, наложив штрафные санкции на БК "Днепр". Президент клуба Валерий Кондратьев отстранен на два матча. При этом, в "Днепре" опровергли факт угроз, а также попросили не называть олигарха Игоря Коломойского болельщиком клуба.