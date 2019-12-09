ВАДА нанесла сокрушительный удар по российскому спорту: что произошло

Исполнительный комитет всемирного антидопингового агентства (ВАДА) одобрил рекомендации комитета ВАДА по соответствию применить санкции против России.

Россиянам запрещено принимать участие в таких крупнейших соревнованиях, как олимпийские игры и чемпионат мира по футболу сроком на четыре года. Также российским российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России запрещено посещение международных спортивных мероприятий.

На ближайших Олимпиаде, чемпионатах мира, Паралимпиаде смогут выступить только "чистые" российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна. Кроме того, России запрещено в течение четырех лет проводить крупные спортивные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

Причиной наказания стали несоответствия в данных, которая Московская лаборатория передала ВАДА. Российская сторона признана виновной по факту фальсификаций с данными.

Напомним, что в 2016 году бывший директор российского "Антидопингового центра" Григорий Родченков рассказал о существовании в России государственной допинговой программы, направленной на завоевание медалей российскими спортсменами.