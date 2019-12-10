Где смотреть онлайн Динамо - Лугано: расписание трансляций

В четверг, 12 декабря, в матче заключительного тура группового турнира Лиги Европы встретятся вице-чемпион Украины "Динамо" и швейцарский "Лугано". Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Смотрите прямую трансляцию игры "Динамо" - "Лугано" на "Апострофе".

Начало матча в 19.55

Прямая трансляция противостояния между швейцарским и украинским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1".

Между собой команды ранее встречались лишь один раз - в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Тогда встреча завершилась вничью 0:0.

Перед последним туром киевлянам нужна только победа, причем побеждать соперника желательно как минимум с разницей в два мяча, чтобы не переживать о ходе параллельной встречи. С детальным раскладом для киевлян можно ознакомиться по ссылке.