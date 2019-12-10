Где смотреть онлайн Гент - Александрия: расписание трансляций

В четверг, 12 декабря, состоится матч заключительного тура группового турнира Лиги Европы между украинской "Александрией" и бельгийским "Гентом". Игра пройдет в Генте. Смотрите прямую трансляцию игры "Гент" - "Александрия" на "Апострофе".

Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между украинским и бельгийским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1".

В матче второго тура группового этапа "Александрия" принимала "Гент" во Львове. Встреча завершилась вничью - 1:1.

Если "Гент" уже обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы и ведет борьбу за первое место в группе, то "Александрия" шансов выйти в плей-офф уже не имеет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист провел феерический матч в Европе.