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Растет новый Месси: 17-летний юноша выбросил "Интер" из Лиги чемпионов

вторник, 10 декабря 2019, 23:54
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В матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Интер" проиграл "Барселоне" со счетом 1:2 и вылетел из турнира.

Перед матчем команды пребывали в разных ситуациях. "Барселона" уже гарантировала себе выход в плей-офф, а вот "Интеру" для продолжения борьбы в Лиге чемпионов требовалась только победа. Казалось, что все было на руку итальянцам. Гости сыграли практически резервный составом, а лучший футболист мира Лионель Месси даже не прилетел в Милан.

В начале встречи преимуществом владел "Интер", но Лукаку не использовал два хороших момента. Расплата наступила на 23-й минуте. Гризманн переадресовал мяч в штрафную, Годин выбил мяч из-под ноги Видаля, но он отлетел к Пересу, который с близкого расстояния расстрелял Хандановича. Через несколько минут Лангле едва не забил второй гол, но с близкого расстояния не попал в ворота. После этого инициатива вновь перешла к "Интеру", но отыграться итальянцам удалось лишь под занавес тайма. Мартинес зацепился за мяч возле штрафной и скинул его под удар Лукаку, который точно пробил с 18 метров.

Во втором тайме "Интер" продолжал атаковать, Лукаку вновь не реализовал два отличных момента, Мартинес забил два гола, но оба из офсайда. Развязка наступила в концовке. На 87-й минуте 17-летний Фати обыгрался с Суаресом и ударом из-за штрафной переправил мяч в ворота. Хозяева уже ничем ответить не успели.

Таким образом, "Интер" не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, так как дортмундская "Боруссия" в параллельном матче обыграла "Славию" со счетом 2:1.

"Интер" Италия – "Барселона" Испания - 1:2 (1:1)
Голы: Лукаку (44) - Перес (23), Фати (87)

"Интер": Ханданович, Бираги (Лазаро, 69), Годин, де Врей, Д`Амброзио (Политано, 75), Весино, Брозович, Валеро (Эспозито, 77), Шкриньяр, Мартинес, Лукаку.

"Барселона": Нето, Ваге, Тодибо, Лангле, Фирпо, Аленья, Ракитич (де Йонг, 63), Карлес Перес, Видаль, Умтити, Гризманн (Суарес, 62).

Предупреждения: Лангле (35), Валеро (45), Фирпо (49).

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