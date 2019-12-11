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"Челси" с огромным трудом пробился в плей-офф Лиги чемпионов: видео

среда, 11 декабря 2019, 00:38
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В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский "Челси" на своем поле принимал французский "Лилль", который уже лишился шансов на выход в плей-офф.

Лондонцам нужно было побеждать, чтобы не думать об исходе матча "Аякс" - "Валенсия", что "аристократы" и сделали. Встреча завершилась победой "синих" со счетом 2:1.

Лондонцы быстро открыли счет усилиями Абрахама, а еще до перерыва Аспиликуэта удвоил преимущество. Гости же ответили точным ударом Реми под занавес встречи.

Во втором матче группы "Валенсия" на выезде обыграла "Аякс", что позволило "летучим мышам" занять первое место в группе. "Челси" же идет в плей-офф со второй строчки.

Челси - Лилль 2:1

Голы: Абрахам, 19, Аспиликуэта, 35 - Реми, 78

Челси: Кепа - Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Эмерсон - Ковачич (Маунт, 82), Жоржиньо, Канте - Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 72), Пулишич (Хадсон-Одои, 62)

Лилль: Меньян (Леонардо, 72) - Пье, Джало, Габриэль, Челик - Шека, Майя (Бамба, 66), Сумаре - Язычи, Реми, Араужо (Санчеш, 82)

Предупреждения: Зума — Челик, Шека

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