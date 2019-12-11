Из князей в грязи: российский топ-клуб позорно вылетел из Лиги чемпионов

В матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов петербургский "Зенит" проиграл лиссабонской "Бенфике" со счетом 0:3.

Перед матчем "Зенит" занимал второе место в группе и в случае победы выходил в плей-офф. В первом тайме команды голов не забили, но в самом начале второй половины португальцы открыли счет, отличился Серви. Вскоре после этого Дуглас Сантос сыграл рукой в своей штрафной и был удален, а Пицци с пенальти увеличил преимущество "орлов". В конце матча счет до крупного довел Азмун, который забил гол в свои ворота.

"Зенит" не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, так как "Лион" в параллельном матче сыграл вничью с "РБ Лейпциг" со счетом 2:2. Более того, "Зенит" занял последнее место в своей группе и не сумел попасть даже в Лигу Европы.

"Бенфика" Португалия – "Зенит" Россия - 3:0 (0:0)

Голы: Серви (47), Пицци (58, с пенальти), Азмун (79, автогол)

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Томаш Тавареш, Ферру, Пицци, Габриэл (Самарис, 81), Серви (Сеферович, 81), Таарабт, Шикинью, Винисиус (Кайо, 89).

"Зенит": Кержаков, Караваев, Осорио, Дуглас Сантос, Иванович, Шатов (Мак, 90), Ерохин (Сутормин, 65), Барриос, Оздоев (Смольников, 60), Азмун, Дзюба.

Предупреждения: Дуглас Сантос (17), Габриэл (19), Оздоев (43), Ерохин (55).

Удаление: Дуглас Сантос (56).