Лига чемпионов: "Бавария" завершила групповой турнир со стопроцентным показателем

Мюнхенская "Бавария" обыграла английский "Тоттенхэм" в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 3:1. Таким образом, немецкий коллектив выиграл все свои матчи на данной стадии.

Первый мяч в воротах команды Жозе Моуринью побывал уже на 14-й минуте, когда точным ударом отметился Коман. Спустя шесть минут Сессеньон счет сравнял, а еще до перерыва Мюллер вновь вывел свою команду вперед.

Заключительный мяч забил Коутиньо в середине второго тайма. Примечательно, что в воротах гостей могло побывать куда больше мячей, но хозяева явно не хотели играть на максимум своих возможностей и довели встречу до уверенной победы "легкой кровью".

Бавария – Тоттенхэм 3:1

Голы: Коман, 14, Мюллер, 45, Коутиньо, 64 – Сессеньон, 20.

Бавария: Нойер – Павар, Мартинес (Горецка, 87), Боатенг, Дэвис – Алькантара, Киммих – Коман (Мюллер, 26), Коутиньо, Перишич (Зиркзе, 86) – Гнабри.

Тоттенхэм: Гассанига – Уокер-Питерс, Фойт, Альдервейрельд, Роуз – Дайер (Ваньяма, 81), Сиссоко – Ло Чельсо (Скипп, 65), Эриксен, Сессеньон – Моура (Сон Хын Мин, 65).