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"Александрия" дала бой, но проиграла в последнем матче в Лиге Европы

четверг, 12 декабря 2019, 23:50
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Бельгийский "Гент" в последнем матче группового турнира Лиги Европы на своем поле обыграл "Александрию" со счетом 2:1, хотя украинский коллектив имел все шансы на успех в этой встрече.

Бельгийцы сделали хороший задел уже до 20-й минуты, когда дважды в воротах Панькива расписала Депуатр. Были возможности у бельгийцев и вовсе сделать счет крупным спустя несколько минут, но потом игра перевернулась с ног на голову. "Александрия" начала массированно атаковать на ворота соперника и была близка к забитому мячу, однако забить гости смогли в начале второго тайма, когда невероятным по красоте ударом с дальней дистанции отметился Мирошниченко.

"Алекандрия" осталась на последнем месте в группе, а "Гент" вышел в плей-офф с первого места.

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