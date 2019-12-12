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Лига чемпионов: Роналду принес "Ювентусу" победу в матче престижа

четверг, 12 декабря 2019, 00:38
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Туринский "Ювентус" в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов играл на выезде против немецкого "Байера" и добыл уверенную победу со счетом 2:0.

Встреча не несла для гостей никакой турнирной интриги, в то время как хозяевам поля нужна была победа, а также поражение "Атлетико" в домашнем матче с "Локомотивом". К слову, в этот вечер все было против "Байера".

Сама встреча в Леверкузене проходила не на самых высоких скоростях, а оба мяча гости забили в последние 15 минут матча. Сперва отличился Роналду, а точку поставил точный удар Игуаина.

Байер - Ювентус 0:2

Голы: Роналду, 75, Игуаин, 90+2

Байер: Градецки - Л. Бендер, Драгович, С. Бендер, Синкгравен - Беллараби (Бейли, 66), Демирбай (Баумгартлингер, 65), Арангис, Диаби - Хаверц, Аларио (Фолланд, 82)

Ювентус: Буффон - Данило, Демирал, Ругани, Де Шильо - Куадрадо (Мураторе, 90+3), Пьянич, Рабьо (Матюиди, 85) - Бернардески (Дибала, 66) - Игуаин, Роналду

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