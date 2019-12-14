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"Барселона" упустила победу в феерическом матче с "Реалом"

суббота, 14 декабря 2019, 19:51
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В матче 17-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" и "Барселона" сыграли вничью со счетом 2:2. Встреча состоялась в Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта".

Хозяева открыли счет в начале матча, отличился Микель Ойарсабаль, который реализовал 11-метровый. После этого хозяева продолжали атаковать, но не сумели реализовать несколько выгодных моментов. На 38-й минуте гости сравняли счет, Антуан Гризманн вышел один на один и уверенно переиграл голкипера.

В начале второго тайма Лионель Месси и Луис Суарес вышли вдвоем на вратаря хозяев и последний поразил пустые ворота после паса аргентинца. На 62-й минуте счет сравнял Александр Исак, который добил мяч после сейва голкипера гостей.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры, набрав 35 очков. "Реал Сосьедад" с 28 очками занимает четвертое место.

"Реал Сосьедад" – "Барселона" - 2:2 (1:1)
Голы: Ойарсабаль (12, с пенальти), Исак (62) - Гризманн (38), Суарес (49)

"Реал Сосьедад": Ремиро, Льоренте, Сальдуа, Монреаль, Гевара, Мерино, Эдегор, Ойарсабаль (Барренечеа, 85), Субельдия, Порту (Янузай, 59), Исак (Виллиан Жозе, 66).

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Серджи Роберто, Альба (Семеду, 74), Пике, Бускетс (Аленья, 73), де Йонг, Ракитич (Видаль, 79), Месси, Суарес, Гризманн.

Предупреждение: Суарес (74).

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