Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской эстафеты в Хохфильцене

14 декабря в австрийском Хохфильцене состоится женская эстафета на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской эстафеты в Хохфильцене.

Начало гонки в 12:30 по киевскому времени.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

В данный момент лидером этапа Кубка мира является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 156 очков. Лучшей из украинок является Юлия Джима, которая с 54 очками занимает 19-е место. В топ-30 также входят Валентина Семеренко (23) и Вита Семеренко (27).