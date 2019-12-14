Лучший клуб Европы одержал уверенную победу в чемпионате Англии

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" обыграл "Уотфорд" со счетом 2:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

Счет был открыт на 38-й минуте, отличился Мохамед Салах с передачи Садио Мане. На последней минуте второго тайма Салах с паса Дивока Ориги закрепил победу мерсисайдцев.

"Ливерпуль" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Клуб набрал 49 очков, одержав 16 побед при одной ничьей.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" стал лучшим клубом Европы, выиграв Лигу чемпионов.

"Ливерпуль" – "Уотфорд" - 2:0 (1:0)

Голы: Салах (38, 90)

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Хендерсон, Милнер, Шакири (Окслейд-Чемберлен, 70), Вейналдум (Робертсон, 59), Мане, Салах, Фирмино (Ориги, 88).

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кэткарт, Мариаппа, Кабаселе, Капу, Дукуре (Кина, 87), Хьюз, Сарр, Дини (Грэй, 75), Деулофеу.

Предупреждения: Хьюз (24), Хендерсон (43), Милнер (57).