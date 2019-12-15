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"Динамо" обыграло "Десну" в битве за второе место: видеообзор

воскресенье, 15 декабря 2019, 15:58
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В матче 17-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло черниговскую "Десну" со счетом 1:0. Встреча состоялась в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина.

Победу киевлянам принес гол Виктора Цыганкова, который сыграл на добивании после удара Беньямина Вербича.

Благодаря победе киевляне вышли на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Десна" опустилась на четвертую позицию.

"Десна" Чернигов – "Динамо" Киев - 0:1 (0:1)
Гол: Цыганков (25)

"Десна": Паст, Имереков, Конопля, Фаворов, Домбровский (Хлебас, 72), Калитвинцев (Кузик, 87), Мостовой, Огиря, Картушов, Гитченко, Филиппов (Дегтярев, 80).

"Динамо": Бущан, Шабанов, Миколенко, Попов (Кендзера, 59), Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Караваев, Вербич, Буяльский (Шапаренко, 82), Фран Соль (де Пена, 67).

Предупреждения: Огиря (9), Калитвинцев (41), Буяльский (81), Бущан (90), Конопля (90).

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