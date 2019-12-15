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"Реал" в ураганной концовке спас матч с "летучими мышами": видеообзор

воскресенье, 15 декабря 2019, 23:56
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В матче 17-го тура чемпионата Испании "Валенсия" и мадридский "Реал" сыграли вничью со счетом 1:1.

Начало встречи осталось за "Реалом", который не использовал несколько хороших моментов для взятия ворот. В дальнейшем игра выравнялась и в основном проходила в центре поля.

В начале второго тайма счет мог открыть Торрес, но форвард не сумел реализовать выход один на один. Основные события развернулись в концовке. На 78-й минуте счет открыл полузащитник "летучих мышей" Карлос Солер, замкнув прострел в исполнении Даниэля Васса. Королевский клуб ушел от поражения в компенсированное время. На 95-й минуте вратарь мадридцев Тибо Куртуа прибежал в штрафную на угловой и выиграл верховую дуэль, но его удар отразил голкипер "Валенсии". Впрочем, мяч отскочил к Кариму Бензема, который с близкого расстояния переправил его в ворота.

"Реал" остался на втором месте в турнирной таблице Примеры, набрав 35 очков. Следующий матч мадридцы проведут 18 декабря на выезде с "Барселоной".

"Валенсия" – "Реал" - 1:1 (0:0)
Голы: Солер (78) - Бензема (90+5)

"Валенсия": Доменек, Гайя, Коста (Вальехо, 61), Габриэл Паулиста, Васс, Парехо, Коклен (Кондогбиа, 83), Ферран Торрес, Солер, Гарай, Родриго Морено.

"Реал": Куртуа, Рамос, Начо, Карвахаль, Варан, Вальверде, Кроос, Иско (Бэйл, 69), Модрич (Йович, 81), Родриго Гоэс (Винисиус Жуниор, 69), Бензема.

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