В "Шахтере" приняли важное решение по лучшему бомбардиру

Донецкий "Шахтер" продлил контракт с нападающим Жуниором Мораесом.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и украинским клубом будет действовать до конца 2021 года. Прежний контракт истекал летом 2020 года.

32-летний Мораес выступает за "Шахтер" с 2018 года. В составе донецкого клуба он провел 63 матча во всех турнирах, в которых забил 43 гола и отдал 19 результативных передач. С "Шахтером" он становился чемпионом Украины, обладателем Кубка страны, а также лучшим бомбардиром чемпионата. Ранее Мораес выступал за "Сантос", "Понте-Прету", "Санту-Андре", "Глорию", донецкий "Металлург", софийский ЦСКА, киевское "Динамо" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь". В марте 2019 года он получил украинское гражданство и с тех пор сыграл пять матчей за сборную Украины.