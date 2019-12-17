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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Где смотреть онлайн Барселона - Реал: расписание трансляций

вторник, 17 декабря 2019, 12:22
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В среду, 18 декабря, в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании встретятся "Барселона" и мадридский "Реал". Поединок состоится в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Смотреть онлайн Барселона - Реал.

Начало матча - в 21:00.

Прямую трансляцию центрального поединка первого круга чемпионата Испании можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2". Также Эль Класико покажет российский телеканал "Матч ТВ".

Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом. Ему будут ассистировать судьи на линиях Теодоро Собрино Маган и Хосе Энрике Наранхо Перес. Резервный судья - Рауль Мартин Гонсалес Франсес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" упустила победу в феерическом матче с "Реалом".

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