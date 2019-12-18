RU  UA  EN

среда, 18 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.20
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

18 декабря

17:12
"95 Квартал" загадал загадку о Елене Кравец, которую никак не могут разгадать - смотрим фото
17:00
Королевские семьи со всего мира поделились праздничными открытками
16:54
Фурор на Кубке IBU: Украина выиграла вторую медаль за день
16:45
На шоу Голос країни-10 объявили имя третьего судьи
16:33
Группа Imagine Dragons берет паузу - на это у вокалиста есть целых четыре причины
14:55
ТОП-5 смарт-телевизоров до 10 000 гривен
13:56
Сложный выбор для "Динамо": результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины по футболу
13:30
Уважение к личности пропало: Анна Ризатдинова рассказала, почему обиделась на Женю Кота
13:30
Первое золото в сезоне: украинский биатлонист выиграл гонку на Кубке IBU
13:02
В сериале "Властелин колец" появится персонаж, знакомый по книгам и фильмам Питера Джексона
12:56
Где смотреть мужской спринт Кубка мира по биатлону в Анси: расписание трансляций
12:21
Было дико: Арнольд Шварценеггер рассказал, как относится к актерской карьере сына
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Фурор на Кубке IBU: Украина выиграла вторую медаль за день

среда, 18 декабря 2019, 16:54
переглянути новину українською

В среду, 18 декабря, украинская биатлонистка Анастасия Меркушина заняла второе место в женской короткой индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

24-летняя биатлонистка не допустила на огневых рубежах ни одного промаха. Дистанцию в 12,5 километра она преодолела за 40 минут и 37 секунд. Быстрее нашей соотечественницы пробежала лишь немка Штефани Шерер (-56,8). Третьей в гонке стала Анна Вайдель (Германия), уступившая Меркушиной 7,4 секунды.

Отметим, что еще одна украинка Елена Абрамова стала четвертой.

Для нашей страны медаль Меркушиной стала второй на Кубке IBU за сегодняшний день. Несколькими часами ранее мужскую короткую индивидуальную гонку выиграл Сергей Семенов.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Барселона - Реал: онлайн трансляция

Монтеррей - Ливерпуль: онлайн трансляция

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: хроника и все подробности

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: хроника и все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: