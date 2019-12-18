Фурор на Кубке IBU: Украина выиграла вторую медаль за день

В среду, 18 декабря, украинская биатлонистка Анастасия Меркушина заняла второе место в женской короткой индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

24-летняя биатлонистка не допустила на огневых рубежах ни одного промаха. Дистанцию в 12,5 километра она преодолела за 40 минут и 37 секунд. Быстрее нашей соотечественницы пробежала лишь немка Штефани Шерер (-56,8). Третьей в гонке стала Анна Вайдель (Германия), уступившая Меркушиной 7,4 секунды.

Отметим, что еще одна украинка Елена Абрамова стала четвертой.

Для нашей страны медаль Меркушиной стала второй на Кубке IBU за сегодняшний день. Несколькими часами ранее мужскую короткую индивидуальную гонку выиграл Сергей Семенов.