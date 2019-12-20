RU  UA  EN

пятница, 20 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 декабря

13:23
alyona alyona и Джамала выпустили клип к треку "Забирай" - он об обратной стороне популярности
12:57
Новую попытку Рады легализовать игорный бизнес можно ожидать не ранее средины января - эксперт
12:55
Группа KAZKA выпустила новый потенциальный хит - слушаем песню "Грай"
12:39
Джоан Роулинг обвинили в трансофобии из-за поста в Twitter: детали скандала
12:32
Не позволит проталкивать законы вопреки регламенту: нардеп Соболев прокомментировал подписание земельного Меморандума
11:59
Сети взорвало заявление "слуги народа" про закрытие игральных салонов по всей стране
11:48
Скандал в Минздраве: правительство приняло решение по топ-чиновнице
11:40
Режиссер Кристофер Нолан получил рыцарский Орден Британской империи за заслуги в кино: фото
11:25
Слава Каминская прокомментировала нежный поцелуй с бывшим мужем
11:15
Силовики пришли с обысками в клуб, связанный с Порошенко: опубликовано фото
11:12
Львовянин замиксовал новую версию песни "Щедрий вечір" с лирой, электроникой и хором: видео
11:00
Новый иск: Харви Вайнштейна обвинили в насилии над 16-летней моделью
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть мужскую гонку преследования Кубка мира по биатлону в Анси: расписание трансляций

пятница, 20 декабря 2019, 12:33
переглянути новину українською


В субботу, 21 декабря, во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 состоится мужская гонка преследования.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужской гонки преследования в Анси.

Начало гонки - в 14:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

От Украины в гонке выступят Дмитрий Пидручный (18-й стартовый номер), Антон Дудченко (31), Артем Прима (34) и Руслан Ткаленко (39).

В данный момент лидером общего зачета Кубка мира является норвежец Йоханнес Бе, который набрал 254 очка. Также в первую тройку входят его брат Тарьей Бе (222) и француз Симон Дестье (209). Лучший из украинцев - Дмитрий Пидручный занимает 16-е место, набрав 101 очко.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Барселона - Реал - 0:0 Хроника матча

Монтеррей - Ливерпуль - 1:2 Хроника матча

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: хроника и все подробности

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: хроника и все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: