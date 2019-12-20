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Где смотреть женскую гонку преследования Кубка мира по биатлону в Анси: расписание трансляций

пятница, 20 декабря 2019, 21:23
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В субботу, 21 декабря, во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 состоится женская гонка преследования.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской гонки преследования в Анси.

Начало гонки - в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

От Украины в гонке выступят Елена Пидгрушная (9-й стартовый номер), Дарья Блашко (30), Юлия Джима (38), Вита Семеренко (50) и Валя Семеренко (55).

В данный момент лидером общего зачета Кубка мира является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 207 очков. Также в первую тройку входят норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд (199) и шведка Ханна Эберг (182). Лучшая из украинок - Елена Пидгрушная занимает 20-е место, набрав 87 очков.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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