Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского спринта в Анси

В пятницу, 20 декабря, во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 состоится женская спринтерская гонка.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женского спринта в Анси.

Начало гонки - в 15:15.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

От Украины в гонке выступит пять спортсменок: Вита Семеренко (2-й стартовый номер), Валя Семеренко (12), Елена Пидгрушная (39), Юлия Джима (58), Дарья Блашко (86).

В данный момент лидером общего зачета Кубка мира является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 188 очков. В первую тройку также входят норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд (161) и шведка Ханна Эберг (155). Лучшей из украинок является Валентина Семеренко, которая с 76 очками занимает 17-е место.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина выиграла вторую медаль на Кубку IBU за день.