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"Манчестер Сити" добыл важнейшую победу в чемпионате Англии: видеообзор

суббота, 21 декабря 2019, 21:25
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В матче 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл "Лестер Сити" со счетом 3:1. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Этихад".

Гости открыли счет в середине первого тайма, отличился Джейми Варди. Вскоре манчестерский клуб восстановил равновесие благодаря голу Рияда Мареза. В концовке тайма "Манчестер Сити" вывел вперед Илкай Гюндоган, который реализовал 11-метровый. Во втором тайме преимущество хозяев увеличил Габриэл Жезус.

Несмотря на поражение "Лестер Сити" с 39 очками сохранил второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" по-прежнему занимает третье место, набрав 38 очков.

анчестер Сити" – "Лестер Сити" – 3:1 (2:1)

Голы: Марез (30), Гюндоган (43, с пенальти), Габриэл Жезус (69) - Варди (22)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Менди, Фернандиньо, де Брюйне, Гюндоган (Родри Эрнандес, 79), Марез, Бернарду Силва, Стерлинг, Габриэл Жезус.

"Лестер Сити": Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Чилуэлл, Сеюнджю, Тилеманс (Прат, 77), Мэддисон, Ндиди, Барнс (Олбрайтон, 64), Перес (Грэй, 68), Варди.

Предупреждения: Сеюнджю (35), Ндиди (51), де Брюйне (59), Гюндоган (71).

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