Лидер "Динамо" может продолжить карьеру в итальянском топ-клубе

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в миланском "Интере".

Об этом сообщает InterLive.

Согласно информации источника, главному тренеру "нерадзурри" Антонио Конте был предложен вариант с трансфером 22-летнего хавбека "бело-синих". При этом отмечается, что украинец не будет входить в число приоритетных трансферных целей миланского клуба в январе, однако вариант с его покупкой может быть рассмотрен следующим летом.

В нынешнем сезоне Цыганков сыграл за "Динамо" 27 матчей, забил 9 мячей и сделал 8 результативных передач. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.

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