RU  UA  EN

понедельник, 23 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.00
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 декабря

17:18
Суд принял новое решение по главному фигуранту дела Шеремета: фото из зала суда
17:08
Косплееры и звездные гости посетили премьеру саги "Звездные войны: Скайуокер. Восход" в Киеве: фото
17:00
Чудовищная страна без будущего: российский публицист попросил убежища в Украине
17:00
Реформе спиртовой отрасли сопротивляются группировки, которые "сидят на потоках" - и.о. главы "Укрспирта" Блескун
16:57
Обмен пленными: в Минске достигли важной договоренности
16:45
Они правы: режиссер новых "Звездных войн" ответил на критику фанатов
16:08
Бывшая невеста Козловского назвала настоящую причину их расставания: ловелас из певца так себе
15:40
Принц Гарри и Меган Маркл признались, где уединятся на новогодние праздники
15:13
Суд в Киеве принимает решение по судьбе фигуранта дела Шеремета: онлайн трансляция
14:54
Возвращают схемы: СМИ рассказали о назначении "старых кадров" в ГАСИ
14:53
У Зеленского жестко отреагировали на визит Путина в оккупированный Крым
14:52
Все обошлось, но это очень страшно: Ирина Федишин рассказала о своем ночном ДТП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Лидер "Динамо" может продолжить карьеру в итальянском топ-клубе

понедельник, 23 декабря 2019, 17:05
переглянути новину українською

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в миланском "Интере".

Об этом сообщает InterLive.

Согласно информации источника, главному тренеру "нерадзурри" Антонио Конте был предложен вариант с трансфером 22-летнего хавбека "бело-синих". При этом отмечается, что украинец не будет входить в число приоритетных трансферных целей миланского клуба в январе, однако вариант с его покупкой может быть рассмотрен следующим летом.

В нынешнем сезоне Цыганков сыграл за "Динамо" 27 матчей, забил 9 мячей и сделал 8 результативных передач. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер "Динамо" ярко отпраздновал день рождения.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Реал - Атлетик - 0:0 Хроника матча

Ювентус - Лацио - 1:3 Хроника матча

Тоттенхэм Хотспур - Челси - 0:2 Хроника матча видео голов

Ливерпуль - Фламенго - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: