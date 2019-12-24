Двое украинцев попали в число самых талантливых футболистов Европы

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко и защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь попали в символическую сборную самых перспективных молодых игроков Европы.

Об этом сообщает Marca.

В 2019 году Миколенко со сборной Украины пробился в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, а Бондарь в составе молодежной сборной Украины стал чемпионом мира U20.

Полностью состав символической сборной самых перспективных молодых игроков Европы выглядит так:



вратарь: Аарон Рэмсдейл (Англия)

защитники: Виталий Миколенко, Валерий Бондарь (оба - Украина), Диогу Кейрош (Португалия), Рис Джеймс (Англия)

полузащитники: Дэниел Джеймс (Уэльс), Деклан Райс (Англия), Сандро Тонали (Италия), Дониэлл Мален (Нидерланды)

нападающие: Эрлинг Холанд (Норвегия), Жоау Фелиш (Португалия).

В нынешнем сезоне 20-летний Миколенко провел за "Динамо" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. На счету 20-летнего Бондаря семь матчей и один гол в составе "Шахтера".