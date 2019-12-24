Невероятные суммы: названы самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира за последнее десятилетие.
Первое место занял многократный чемпион по боксу американец Флойд Мэйвезер-младший, который заработал 915 миллионов долларов. Вторым стал португальский футболист Криштиану Роналду, который выступает за "Ювентус". На его счету 800 миллионов. В первую тройку также вошел извечный конкурент Роналду - аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который может похвастать 750 миллионами.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в период с 2010 по 2019 годы выглядит так:
1. Флойд Мейвезер-младший (США, бокс) - 915 миллионов долларов
2. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) - 800
3. Лионель Месси (Аргентина, футбол) - 750
4. Леброн Джеймс (США, баскетбол) - 680
5. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) - 640
6. Тайгер Вудс (США, гольф) - 615
7. Фил Микельсон (США, гольф) - 480
8. Мэнни Пакьяо (Филиппины, бокс) - 435
9. Кевин Дюрант (США, баскетбол) - 425
10. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Формула-1) - 400 млн