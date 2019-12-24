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Невероятные суммы: названы самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

вторник, 24 декабря 2019, 18:05
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Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира за последнее десятилетие.

Первое место занял многократный чемпион по боксу американец Флойд Мэйвезер-младший, который заработал 915 миллионов долларов. Вторым стал португальский футболист Криштиану Роналду, который выступает за "Ювентус". На его счету 800 миллионов. В первую тройку также вошел извечный конкурент Роналду - аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который может похвастать 750 миллионами.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в период с 2010 по 2019 годы выглядит так:

1. Флойд Мейвезер-младший (США, бокс) - 915 миллионов долларов

2. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) - 800

3. Лионель Месси (Аргентина, футбол) - 750

4. Леброн Джеймс (США, баскетбол) - 680

5. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) - 640

6. Тайгер Вудс (США, гольф) - 615

7. Фил Микельсон (США, гольф) - 480

8. Мэнни Пакьяо (Филиппины, бокс) - 435

9. Кевин Дюрант (США, баскетбол) - 425

10. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Формула-1) - 400 млн

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