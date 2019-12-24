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Один из лидеров сборной Украины в январе может сменить клуб

вторник, 24 декабря 2019, 20:15
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"Вест Хэм Юнайтед" в зимнее трансферное окно может продать украинского нападающего Андрея Ярмоленко.

Об этом сообщает Football Insider.

По данным источника, английский клуб недоволен выступлениями украинца и готов расстаться с ним за 20 миллионов евро. Именно за такую сумму лондонский клуб купил футболиста у дортмундской "Боруссии" летом 2018 года. Форвард в последний раз выходил на поле в стартовом составе еще в конце ноября.

В нынешнем сезоне 30-летний Ярмоленко провел за "Вест Хэм Юнайтед" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ярмоленко является вторым бомбардиром в истории сборной Украины, забив 37 голов. Больше за главную команду страны забивал только нынешний главный тренер Андрей Шевченко (48).

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