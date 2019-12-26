Тренировался и слышал выстрелы: легионер "Динамо" рассказал о своем уходе из клуба

Бывший нападающий киевского "Динамо" Браун Идейе рассказал, что он покинул украинский клуб, так как опасался за свою жизнь во время Революции Достоинства.

Слова Идейе приводит Sfina.gr со ссылкой на Gazzetta.gr.

"Я был в Украине в разгар войны и мне было очень страшно. Я видел ужасные вещи. Первое, что я сделал - это забрал свою семью и уехал. У меня не было ни малейших претензий к "Динамо". Клуб относился ко мне профессионально, но мне пришлось уйти. Нужно быть очень смелым, чтобы справиться с тем, что было в начале войны. Представьте, вы тренируетесь и слышите выстрелы.

Ночью было невозможно спать. Поэтому я пошел вместе с моим агентом к владельцу команды, который жил в Монако. Сначала он даже не хотел слышать о моем уходе. Он подумал, что агент просто хочет заработать денег. В тот момент я был лучшим бомбардиром "Динамо". У команды был другой нападающий, который не адаптировался. Мы переговорили с президентом по-человечески. Нельзя жить в таких условиях и без своей семьи. Дело было не в деньгах, это был исключительно вопрос безопасности. Он понял меня и разрешил мне уйти", - сказал Идейе.

Нигерийский форвард выступал за "Динамо" с 2011 по 2014 годы. Всего в составе киевского клуба он провел 107 матчей во всех турнирах, в которых забил 45 голов и отдал 12 результативных передач. Вместе с "Динамо" он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а также выиграл Кубок страны.