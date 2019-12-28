Украина сотворила сенсацию в Рождественской гонке по биатлону

Сборная Украины заняла второе место на Рождественской гонке по биатлону, которая состоялась в немецком Гельзенкирхене.
Гонка состояла из двух этапов: сначала состоялся масс-старт, а затем - гонка преследования.
Украину в гонке представляли Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. Наши соотечественники заняли третье место в масс-старте, а затем сумели подняться на вторую позицию и завоевали серебряные медали.
Стоит отметить, что в гонке опозорилась Россия, которая заняла последнее место.
Результаты масс-старта:
1. Италия (6) - 32:16,9
2. Германия (2) +4,5
3. Украина (3) +12,0
4. Норвегия (5) +16,6
5. Франция (4) +26,1
6. Швейцария (6) +36,2
7. Австрия - (4) +44,9
8. Чехия (8) +48,4
9. Германия-2 (4) +1:08,7
10. Россия (5) +1:43,9
Результаты гонки преследования:
1. Норвегия - 32:40.9 (2)
2. Украина - +25.7 (3)
3. Франция - +32.5 (5)
4. Германия - +33.1 (5)
5. Италия - +1:03.4 (9)
6. Австрия - +1:03.9 (7)
7. Швейцария - 1:10.5 (8)
8. Чехия - 1:10.5 (8)
9. Германия-2 - 1:48.2 (7)
10. Россия - 2:50.1 (8)