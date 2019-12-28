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Украина сотворила сенсацию в Рождественской гонке по биатлону

суббота, 28 декабря 2019, 20:41
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Сборная Украины заняла второе место на Рождественской гонке по биатлону, которая состоялась в немецком Гельзенкирхене.

Гонка состояла из двух этапов: сначала состоялся масс-старт, а затем - гонка преследования.

Украину в гонке представляли Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. Наши соотечественники заняли третье место в масс-старте, а затем сумели подняться на вторую позицию и завоевали серебряные медали.

Стоит отметить, что в гонке опозорилась Россия, которая заняла последнее место.

Результаты масс-старта:

1. Италия (6) - 32:16,9

2. Германия (2) +4,5

3. Украина (3) +12,0

4. Норвегия (5) +16,6

5. Франция (4) +26,1

6. Швейцария (6) +36,2

7. Австрия - (4) +44,9

8. Чехия (8) +48,4

9. Германия-2 (4) +1:08,7

10. Россия (5) +1:43,9

Результаты гонки преследования:

1. Норвегия - 32:40.9 (2)

2. Украина - +25.7 (3)

3. Франция - +32.5 (5)

4. Германия - +33.1 (5)

5. Италия - +1:03.4 (9)

6. Австрия - +1:03.9 (7)

7. Швейцария - 1:10.5 (8)

8. Чехия - 1:10.5 (8)

9. Германия-2 - 1:48.2 (7)

10. Россия - 2:50.1 (8)

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