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Американская футболистка забила гол на шестом месяце беременности: опубликовано видео

понедельник, 06 января 2020, 20:40
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Футболистка сборной США Алекс Морган на одной из тренировок забила гол, будучи на шестом месяце беременности.

Видео тренировки спортсменка опубликовала в своем в Instagram.

Морган ждет ребенка от футболиста клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Сервандо Карраско. Ожидается, что девушка родит в апреле.

30-летняя американка в данный момент выступает за французский "Лион", в составе которого она в 2017 году становилась победительницей женской Лиги чемпионов. Со сборной США Морган дважды выигрывала чемпионат мира, а также один раз завоевала золотые медали олимпийских игр. В 2012 году Морган заняла третье место в голосование за звание лучшей футболистки года.

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