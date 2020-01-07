Где смотреть онлайн Валенсия - Реал: расписание трансляций

В среду, 8 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании между "Валенсией" и "Реалом". Встреча пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити". Смотреть онлайн Валенсия - Реал.

Начало матча в 21:00.

Прямая трансляция противостояния между "летучими мышами" и "сливочными" пройдет на стримминговом сервисе Megogo. Также встречу можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч ТВ".

В текущем сезоне "Валенсия" и "Реал" уже встречались. В матче 17-го тура чемпионата Испании, который проходил на поле первой команды 15 декабря, соперники сыграли вничью со счетом 1:1.

"Валенсия" получила право сыграть в Суперкубке Испании как прошлогодний обладатель Кубка страны, а "Реал" - как третий призер чемпионата.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" одержал крупную победу и вышел в лидеры чемпионата Испании.