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"Манчестер Сити" в ярком матче обыграл "дьяволов" в Кубке Лиги

вторник, 07 января 2020, 23:53
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В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.

Гости открыли счет на 16-й минуте. Силва получил пас от Уокера и блестящим ударом с 20 метров отправил мяч в верхний угол ворот. На 33-й минуте минуте "горожане" воспользовались провалом в центре обороны манкунианцев, Марез вышел один на один с Де Хеа, обыграл голкипера и переправил мяч в пустые ворота. Еще через несколько минут счет стал крупным. Де Брюйне мощно пробил с острого угла, Де Хеа отразил удар, но мяч попал в ногу Перейре, а затем отскочил в сетку.

Во втором тайме "Манчестер Юнайтед" сумел сократить разрыв в счете благодаря голу Рэшфорда.

Ответный матч состоится 29 января.

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" - 1:3 (0:3)

Голы: Рэшфорд (70) - Силва (16), Марез (33), Перейра (39, автогол)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Уильямс, Линделеф, Джонс, Лингард (Матич, 46), Фред, Перейра, Джеймс (Гомес, 64), Гринвуд, Рэшфорд.

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Менди, Отаменди, Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг, де Брюйне (Габриэл Жезус, 80), Марез, Фернандиньо, Родри Эрнандес.

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