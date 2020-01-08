Где смотреть женский спринт Кубка мира по биатлону в Оберхофе: расписание трансляций

В четверг, 9 января, состоится женская спринтерская гонка на четвертом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который будет принимать немецкий Оберхоф.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женского спринта в Оберхофе.

Начало гонки - в 15:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

На данный момент лидером общего зачета Кубка мира является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 304 очка. В первую тройку также входят норвежки Тириль Экхофф (287 очков) и Ингрид Ландмарк Тандреволд (282). Лучшей из украинок является Елена Пидгрушная, которая со 138 очками занимает 17-е место.