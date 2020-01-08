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"Реал" уверенно вышел в финал Суперкубка Испании: видеообзор

среда, 08 января 2020, 22:48
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В полуфинальном матче Суперкубка Испании "Реал" обыграл "Валенсию" и завоевал путевку в финал.

Королевский клуб захватил инициативу с первых минут и довольно быстро открыл счет, хотя первый гол оказался курьезным. "Реал" заработал угловой и вратарь "Валенсии" далеко выбежал из ворот, что-то объясняя партнеру по команде. Это заметил Кроос и прямым ударом с углового отправил мяч в ворота. Мадридцы продолжили владеть инициативой и в конце тайма увеличили разрыв в счете. Модрич с близкого расстояния пробил в защитника, но мяч отскочил к Иско, который отправил его в ворота. Через несколько минут Иско мог оформить дубль, но головой пробил в штангу. Добить мяч в ворота мог Йович, но он с близкого расстояния пробил во вратаря.

В середине второго тайма Модрич довел счет до крупного, классно пробив внешней стороной стопы из пределов штрафной площадки. "Валенсии" удалось лишь забить гол престижа. В компенсированное время с пенальти отличился Парехо.

В финале "Реал" сыграет с победителем матча "Барселона" - "Атлетико", который состоится 9 января.

"Валенсия" – "Реал" Мадрид - 1:3 (0:2)

Голы: Парехо (90+2, с пенальти) - Кроос (15), Иско (38), Модрич (65)

"Валенсия": Доменек, Гарай, Гайя, Габриэл Паулиста, Васс, Коклен, Кондогбиа (Макси Гомес, 58), Парехо, Солер, Ферран Торрес, Гамейро (Черышев, 70).

"Реал": Куртуа, Рамос, Карвахаль, Менди (Марсело, 71), Варан, Модрич (Хамес, 77), Иско, Каземиро, Кроос, Вальверде, Йович (Мариано Диас, 83).

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