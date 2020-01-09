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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Где смотреть мужской спринт Кубка мира по биатлону в Оберхофе: расписание трансляций

четверг, 09 января 2020, 14:23
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В пятницу, 10 января, состоится мужская спринтерская гонка на четвертом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который принимает немецкий Оберхоф.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужского спринта в Оберхофе.

Начало гонки - в 15:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

На данный момент лидером общего зачета Кубка мира является норвежец Йоханнес Бе, который набрал 374 очка. В первую тройку также входят его брат Тарьей (313 очков) и француз Кентен Фийон-Майе (281). Лучшим из украинцев является Дмитрий Пидручный, который со 138 очками занимает 18-е место.

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