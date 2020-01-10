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Где смотреть мужскую эстафету Кубка мира по биатлону в Оберхофе: расписание трансляций

пятница, 10 января 2020, 13:26
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В субботу, 11 января, состоится мужская эстафетная гонка на четвертом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который принимает немецкий Оберхоф.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужской эстафеты в Оберхофе.

Начало гонки - в 15:15 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

На данный момент лидером зачета мужских эстафетных гонок Кубка мира является сборная Норвегии. В ее активе 120 очков. На второй позиции находится французская команда (102 очка). Третье место занимает сборная Германии (88 очков). Украинская команда располагается на 9-й строчке (68 очков).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина сотворила сенсацию в Рождественской гонке по биатлону.

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