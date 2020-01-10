Где смотреть женскую эстафету Кубка мира по биатлону в Оберхофе: расписание трансляций

В субботу, 11 января, состоится женская эстафетная гонка на четвертом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который принимает немецкий Оберхоф.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской эстафеты в Оберхофе.

Начало гонки - в 13:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на российском канале "Матч ТВ".

На данный момент лидером зачета женских эстафетных гонок Кубка мира является сборная Норвегии. В ее активе 120 очков. На второй позиции достаточно неожиданно находится швейцарская команда (102 очка). Третье место занимает сборная России (94 очка). Украинская команда располагается на 5-й строчке (75 очков).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина сотворила сенсацию в Рождественской гонке по биатлону.