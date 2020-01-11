Где смотреть мужской масс-старт Кубка мира по биатлону в Оберхофе: расписание трансляций

В воскресенье, 12 января, состоится мужская гонка с массовым стартом на четвертом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который принимает немецкий Оберхоф.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужского масс-старта в Оберхофе.

Начало гонки - в 15:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

На данный момент лидером общего зачета Кубка мира является норвежец Йоханнес Бе, который набрал 374 очка. В первую тройку также входят его брат Тарьей (330 очков) и француз Мартен Фуркад (327). Лучшим из украинцев является Дмитрий Пидручный, который со 138 очками занимает 21-е место.