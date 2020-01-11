Где смотреть женский масс-старт Кубка мира по биатлону в Оберхофе: расписание трансляций

В воскресенье, 12 января, состоится женская гонка с массовым стартом на четвертом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который принимает немецкий Оберхоф.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женского масс-старта в Оберхофе.

Начало гонки - в 13:45 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

На данный момент лидером общего зачета Кубка мира является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 347 очков. В первую тройку также входят норвежки Тириль Экхофф (327 очков) и Ингрид Ландмарк Тандреволд (289). Лучшей из украинок является Елена Пидгрушная, которая со 143 очками занимает 18-е место.