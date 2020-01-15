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Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского спринта в Рупольдинге

среда, 15 января 2020, 15:45
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В немецком Рупольдинге проходит женский спринт в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женского спринта в Рупольдинге.

Гонка началась в 15:30 по киевскому времени.

Сборную Украины в гонке представят Елена Пидгрушная (17-й стартовый номер), Юлия Джима (30), Валя Семеренко (49), Вита Семеренко (58) и Дарья Блашко (100).

В данный момент лидером этапа Кубка мира является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 390 очков. Второе место занимает норвежка Тириль Экхофф (381). На третьей позиции норвежка Ингрид Тандреволд (305). Лучшей среди украинок является Елена Пидгрушная, которая набрав 166 очков занимает 18-е место.

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